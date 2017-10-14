Гороскоп 14-15 октября

Овен — Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей.

Телец — В ближайшее время, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, вы можете избежать неприятностей.

Близнецы — День обещает быть удачным, если вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Постарайтесь найти приятное занятие, которое позволит отвлечься от негативных мыслей

Рак — В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Не стесняясь, обращайтесь за помощью, советом, поддержкой к близким людям.

Лев — Окружающие в этот день могут вас просто рвать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы.

Дева — В данный момент вы должны быть очень искренни в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь не совершать поступков, о которых вы не могли бы ему рассказать.

Весы — Даже если в этот день вас что-то раздосадует, не спешите рубить с плеча. Этим вы не решите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения.

Скорпион — Дела будут успешно продвигаться при условии, что вы во всем станете придерживаться честных правил. Как только совершите что-нибудь неблаговидное, сразу же получите наказание.

Стрелец — Профессиональные и домашние заботы закружат в хороводе событий. Но такое положение дел не будет вас угнетать. В этот день не вмешивайтесь в дела, имеющие сомнительный характер.

Козерог — Новые начинания, а также выполнение сложных задач лучше отложить до подходящего момента. Никакой фальши и необязательности быть не должно.

Водолей — День пролетит незаметно. Если к каким-либо делам у вас не будет лежать душа, то отложите их на несколько дней. Сейчас благоприятное время для того чтобы отдохнуть, а серьезно взяться за дело вы всегда успеете.

Рыбы — Сейчас вы будете похожи на маленький огонек, который может не только согреть окружающих своим теплом, но и разжечь в них искорку энтузиазма и оптимизма.