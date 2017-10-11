Гороскоп 11 октября

Овен — День подходит для продолжения задуманного. Не начинайте принципиально новых проектов: скорее всего, вы будете постоянно возвращаться к старым программам.

Телец — Это подходящее время для тесного общения с родителями и домочадцами. Для разговоров с ними выбирайте радостные поводы, не зацикливайтесь на неизбежных разногласиях.

Близнецы — Это хорошее время для веселого общения, обмена шутками, легкого флирта, коротких поездок. В это время вы можете на равных общаться с детьми и прекрасно чувствовать себя в их обществе.

Рак — Если у вас есть хобби, найдите свободную минутку для того, чтобы заняться любимым делом. Это хорошее время для поиска подарков.

Лев — Что бы вы ни задумали, вы будете склонны доводить начатое до конца. Звезды также рекомендуют вам не забывать о своих текущих личных нуждах.

Дева — Найдите подходящий источник радости и творческого вдохновения, и он будет питать вас изнутри. Это прекрасное время для свободных занятий с креативным оттенком.

Весы — Это отличное время для непринужденного общения. Деловые переговоры будут более эффективными в неформальной обстановке. Обещают успех мероприятия, связанные с рекламой услуг.

Скорпион — Сегодня ваше неотъемлемое качество — целеустремленность. Ваши тайные страсти станут более интенсивными, а недавние преграды покажутся не такими уж существенными.

Стрелец — В это время вами может руководить инстинкт игрока или азарт спортивного болельщика. Вами также может управлять страсть к путешествиям — не сопротивляйтесь!

Козерог — В это время вам может быть трудно устоять против соблазна испытать острые ощущения. Не исключено, что вами начнет руководить стремление к яркости, удовольствиям, роскоши.

Водолей — Излишняя суровость и деловитость сегодня скорее вредят, чем помогают взаимопониманию. Наилучший рецепт удачного диалога — сочетание общительности, артистизма и дипломатичности.

Рыбы — Сохраняйте оптимизм и не сидите без дела. Чтобы развеять собственное плохое настроение, попробуйте помочь другим. Это хорошее время для заботы о детях и о домашних животных.