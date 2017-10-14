Фестиваль «Творчество души» прошел в Караганде

В Караганде прошёл XХ областной фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Творчество души» («Жан шуағы»).

Участники фестиваля приехали из Караганды, Темиртау, Жезказгана, Балхаша, Сарани, Шахтинска, Абая.

Главные цели фестиваля — помощь в адаптации и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов.

С мая по сентябрь в городах Карагандинской области проводились отборочные туры, отчётные концерты художественной самодеятельности, праздники «Творчество души» и «Дом, в котором мы живём», а также благотворительные концерты для сотрудников специализированных предприятий, организаций, школ-интернатов, домов-интернатов для инвалидов и ветеранов.

В гала-концерте «С юбилеем, фестиваль!» приняли участие более 200 человек. На сцене выступали коллективы художественной самодеятельности и исполнители из специализированных предприятий культуры, психоневрологических медико-социальных учреждений, общественных объединений, добровольных обществ инвалидов Карагандинской области.

Впервые фестиваль прошёл в 1992 году по инициативе специалистов областного Научно-методического центра досуга и народного творчества. С тех пор каждый год увеличивается число участников фестиваля. Во многих районных и городских дворцах и домах культуры создаются кружки художественной самодеятельности для людей с ограниченными возможностями, проводятся выставки и концерты.