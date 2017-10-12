Добываемый в Караганде метан направят на газификацию Астаны

По потенциальным ресурсам метана из угольных месторождений Казахстан входит в десятку ведущих стран мира.

Началась реализация проекта по разведке и добыче метана из угольных пластов в Карагандинской области для дальнейшей газификации региона и Астаны.

Геологические работы ведутся в Абайском районе на Шерубай-Нуринском участке, осваиваются опытно-промышленные скважины.

«Газ пошел, и это подтверждают факелы, загоревшиеся на степных просторах. Работы ведут АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» и АО «КазТрансГаз» с привлечением местных ученых. Пробурены восемь скважин, из которых три разведочных — с отбором керна, и пять опытно-промышленных», — рассказали в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Проект по разведке и добыче метана реализуется по поручению Главы государства.

Цель — обезопасить труд шахтеров. Кроме того, успешная реализация проекта будет способствовать созданию новой топливно-энергетической отрасли в стране. Метан — это альтернативный энергоноситель, прогнозные запасы которого оцениваются высоко. В будущем его можно будет использовать для газификации Астаны и Карагандинской области.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов ознакомился с предварительными результатами разведки и добычи метана.

«Это очень значимый проект для региона и в целом для страны. Я гарантирую свою поддержку в решении вопросов на дальнейших этапах», — сказал Ерлан Кошанов.

Специалисты используют на участке метод гидроразрыва пласта. Подобная технология наиболее подходит для плотных пластов Карагандинского угольного бассейна. В поисковые работы инвестировано около двух миллиардов тенге. Отобранный керн был исследован в лабораториях США, КНР и Польши. Полученные данные свидетельствуют о перспективности участка для промышленной добычи метана.

«Это очень актуальное направление. Еще десятки лет назад перед нами стояли проблемы дегазации шахт. Сегодня мы тоже идем по этому пути. Самое главное — опытно-промышленные скважины дали положительный результат. Но нужно продолжать исследования для изучения проницаемости пластов», — заявил ветеран угольной отрасли, доктор технических наук, профессор Николай Дрижд.

На Шерубай-Нуринском участке предстоит еще оценка запасов. Для этого срок контракта, истекавший в этом году, продлен на два года. Стоимость работ будет определена по итогам проектирования. Сейчас идет поиск инвестора.

По потенциальным ресурсам метана из угольных месторождений Казахстан входит в десятку ведущих стран мира.

После завершения геологоразведочных и оценочных работ будут проведены процедуры для постановки запасов газа на государственный баланс полезных ископаемых.