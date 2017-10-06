Astana Media Week: Министр рассказал о сдержанном обещании

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в заключительный день Astana Media Week рассказал о сдержанном обещании.

В столице с 4 по 6 октября прошла Astana Media Week — серия широкомасштабных отраслевых мероприятий, крупнейшее медиасобытие на территории Центральной Азии, проводимое ежегодно.

В заключительный день состоялся Форум региональных СМИ. В прошлом году на мероприятии региональные СМИ, в том числе и директор телеканала «Новое телевидение» Руслан Никонович, поднимали важные проблемы. В их числе — недоступ частных телеканалов к архиву отснятого за госбюджет материала. В 2017 году Министерство проработало эту инициативу.

«Нами совместно с госканалами сформирован перечень из более чем 146 продуктов, которые были произведены с 1997 по 2015 год. Это 39 сериалов, 59 художественных фильмов, 43 телепрограммы и музыкальный фильм», — заявил Абаев.

Министр также подчеркнул, что для совместной плодотворной работы была создана Ассоциация региональных СМИ и призвал всех активно подключаться к ее деятельности.

Директор Института евразийской интеграции Гани Ныгыметов назвал региональные СМИ «агентами перемен на местах», добавив, что через них правительство узнает об особенностях жизни и потребностей населения на местах.

Кроме того, участники форума высказали свои предложения относительно разрабатываемого закона «О средствах массовой информации», обсудили вопросы развития в условиях ограниченного спроса, а также условия формирования контента СМИ.

Сотрудники нашего телеканала также посетили сессии и форумы digital-недели, обменялись опытом с коллегами, сделали много совместных фото и рассказали участникам о преимуществах и продуктах «Нового телевидения».

По материалам Tengrinews.kz.