Акимы отчитались в правительстве по ситуации с углем

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подверг критике готовность к отопительному сезону в ряде регионов, пишет inform.kz.

В частности, первая доля критики досталась акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову.

«Возникли проблемы с углем в Карагандинской области. Угольная область, угольный край: километровые очереди. Ерлан Жаканович, что случилось?» — спросил акима Сагинтаев.

По словам Кошанова, причина была в том, что в этом году отопительный сезон начался раньше.

«Проблем с обеспечением углем нет, завезен в полном объеме, ажиотаж сохраняется по обеспечению углем населения области. В предыдущие годы население закупало уголь в течение всего октября. В этом году отопительный сезон начался с 27 сентября», — ответил Кошанов.

Данный ответ не удовлетворил Премьера. «По-Вашему, население виновато? Раньше они в октябре покупали, а тут начали в сентябре покупать. Так, что ли, получается?» — спросил Сагинтаев.

Глава региона сослался на резкое понижение температуры и последовавший за этим ажиотаж.

«Население не закупает раньше, так как оно теряет качество, разлагается, есть опасность самовозгорания. Мы сделали анализ. Ежегодно в течение октября закупали уголь. В этом году 27 сентября начался отопительный сезон. Учитывая высокий спрос, приняты дополнительные меры по увеличению отгрузки угля для населения. В течение недели мы думаем снять ажиотаж и выправить ситуацию», — отметил Кошанов.

Сагинтаев попросил держать ситуацию на контроле и не выпускать из виду появляющиеся проблемы.

В свою очередь, аким Астаны Асет Исекешев также отчитался по ситуации с отопительным сезоном.

«У нас уголь есть, единственное — рост спроса на шубаркульский уголь. За десять дней уже продана октябрьская норма, спрос вырос в три раза. Действительно, в стране с похолоданием сейчас наращиваются объемы поставок с Шубаркуля, завтра зайдет пять тысяч тонн, думаю, что вопрос будет снят», — сказал он.

Глава кабмина не преминул напомнить о том, что ранее акиматы говорили о 100-процентной готовности к отопительному сезону.

«Когда мы в прошлый раз докладывались, и министерство, и акиматы, все говорили о том, что готовность к отопительному периоду -0 на 100 процентов. В итоге угля не хватает. Это есть безответственность руководителей, которые отвечают за отопительный период», — резюмировал Премьер-министр РК.