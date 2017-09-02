Закупочные цены на зерно установил Минсельхоз

В текущем уборочном сезоне разные цены на закупаемую пшеницу. Они изменяются в зависимости от ее качества и места поставки, передает пресс-служба ведомства.

Уже убрано 4,265 миллиона гектаров полей, средняя урожайность составила 13,4 центнера с гектара.

«Необходимо отметить, что в текущем уборочном сезоне расширен ценовой коридор на закупаемую пшеницу в зависимости от ее качества и места поставки», — подчеркнули в МСХ.

Таким образом, установлены следующие цены на зерно за одну тонну:

— пшеница 3 класса с клейковиной 23 процента и протеином 12 процентов – 42 тысячи тенге;

— пшеница 3 класса с клейковиной 25 процентов и протеином 13 процентов – 45 тысяч тенге;

— пшеница 3 класса с клейковиной 27 процентов и протеином 14,5 процента – 50 тысяч тенге (54 тысячи тенге – на хлебоприемных пунктах, имеющих возможность тарировать зерно в мешки);

— пшеница 3 класса с клейковиной 32 процента и протеином 15 процентов – 60 тысяч тенге (на ХПП, имеющих возможность тарировать зерно в мешки);

— пшеница 4 класса с клейковиной 20 процентов и протеином 11 процентов – 39 тысяч тенге;

— пшеница 4 класса с клейковиной 18 процентов и протеином 9,5 процента – 37 тысяч тенге;

— пшеница 5 класса – 33 тысячи тенге.

Также увеличены закупочные цены на ячмень второго класса до 40 тысяч тенге, при объеме поставки до тысячи тонн, при поставке свыше этого объема – 41 тысяча тенге.