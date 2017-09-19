Временно закроют трассу Караганда — Темиртау (Схема объезда)

Трассу Караганда-Темиртау временно закроют из-за реконструкции этого участка дороги.

Генеральный подрядчик, который занимается реконструкцией транспортного коридора Центр-Юг (Астана — Караганда — Балхаш — Алматы), автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы», участка 1444 км -1457,4 км, сообщает о временном закрытии трассы Караганда-Темиртау из-за работ по реконструкции данного участка.

С 19 по 30 сентября, с 8.00 до 19.00, автодорога будет недоступна для движения транспорта.

Проезд будет осуществляться через Пришахтинское кольцо.