В Казахстане лечение в санаториях включат в перечень бесплатных услуг

Лечение на курортах Казахстана будет осуществляться за счет взносов в ОСМС, передает телеканал «Хабар».

Об этом в кулуарах 27-го Всемирного конгресса кардиохирургов рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Глава ведомства отметил, что на лечение казахстанцев в санаториях из фонда планируют выделять ежегодно около 120 миллиардов тенге. Параллельно, с помощью системы государственно-частного партнерства, будет обеспечено развитие курортов в регионах.

«Сейчас ассоциацией курортологией и реабиталогией мы такой проект разрабатываем. Определили 6 кластеров. Например, Астана и Щучинско-Боровская зона, где можно будет приехать, обследоваться, полечиться и так далее», — сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Потребность на самом деле очень большая для наших граждан. После хирургических вмешательств, после травм, инсультов, обязательно необходима реабилитация.