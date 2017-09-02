Санаторий Жосалы

В Казахстане лечение в санаториях включат в перечень бесплатных услуг

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 18

Лечение на курортах Казахстана будет осуществляться за счет взносов в ОСМС, передает телеканал «Хабар».

Об этом в кулуарах 27-го Всемирного конгресса кардиохирургов рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Глава ведомства отметил, что на лечение казахстанцев в санаториях из фонда планируют выделять ежегодно около 120 миллиардов тенге. Параллельно, с помощью системы государственно-частного партнерства, будет обеспечено развитие курортов в регионах.

«Сейчас ассоциацией курортологией и реабиталогией мы такой проект разрабатываем. Определили 6 кластеров. Например, Астана и Щучинско-Боровская зона, где можно будет приехать, обследоваться, полечиться и так далее», — сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Потребность на самом деле очень большая для наших граждан. После хирургических вмешательств, после травм, инсультов, обязательно необходима реабилитация.

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

Где продают самый дешевый и самый дорогой чай в стране

За чай и кофе казахстанцы стали платить больше. Эти товары за год подорожали на 16 …

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.