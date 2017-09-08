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В Темиртау назначен новый глава отдела образования

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 7

После осуждения за взятки предшественника назначен глава отдела образования Темиртау, передает  МИА «Казинформ».

Новой главой образовательного ведомства стал пучитель труда, истории, черчения Есентай Ашимов.

Есентай Ашимов родился в 1966 году. Работал учителем труда в средних школах Караганды №78 и 28, был заместителем директора и директором в двух школах в Егиндыбулакском районе и в Караганде.

Последнее место работы нового главы образовательного ведомства — директор специализированной школы-интерната имени Ныгмета Нурмакова в Караганде.

Напомним, прежний руководитель ГУ «Отдел образования Темиртау» Бакшагуль Рахимова приговорена к выплате штрафа в размере 5 миллионов 600 тысяч тенге за неоднократное получение взяток.  В качестве дополнительного наказания подлежит конфискации имущество, добытое преступным путем. Кроме того, она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.

Бакшагуль Рахимова вину признала, и заключила процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины с прокурором Темиртау Арманом Ахановым. Судья Асанали.

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Автор: Корреспондент

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