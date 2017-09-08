В Темиртау назначен новый глава отдела образования

После осуждения за взятки предшественника назначен глава отдела образования Темиртау, передает МИА «Казинформ».

Новой главой образовательного ведомства стал пучитель труда, истории, черчения Есентай Ашимов.

Есентай Ашимов родился в 1966 году. Работал учителем труда в средних школах Караганды №78 и 28, был заместителем директора и директором в двух школах в Егиндыбулакском районе и в Караганде.

Последнее место работы нового главы образовательного ведомства — директор специализированной школы-интерната имени Ныгмета Нурмакова в Караганде.

Напомним, прежний руководитель ГУ «Отдел образования Темиртау» Бакшагуль Рахимова приговорена к выплате штрафа в размере 5 миллионов 600 тысяч тенге за неоднократное получение взяток. В качестве дополнительного наказания подлежит конфискации имущество, добытое преступным путем. Кроме того, она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.

Бакшагуль Рахимова вину признала, и заключила процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины с прокурором Темиртау Арманом Ахановым. Судья Асанали.