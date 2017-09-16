В Темиртау будут обучать новому алфавиту

Латинской графике бесплатно обучат горожан в Темиртау, передает «Казинформ».

В Темиртау прошла встреча с представителями Совета общественного согласия на тему: «Реформы казахского алфавита».

На встрече обсуждались вопросы о постепенном переходе казахского языка на латинскую графику. Все участники встречи единодушно поддержали эту идею.

Директор КГУ «Центр развития языков города Темиртау» Меруерт Ахметжанова отметила, что «Центр развития языков города Темиртау» будет помогать населению, проводить бесплатное обучение латинской графике.

Директор историко-Краеведческого Музея города Темиртау Наталья Скорикова, филолог, директор департамента по воспитательной работе сказала о преимуществе перехода на латиницу.