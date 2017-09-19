В поселке Карагандинской области решают проблему водоснабжения

В поселке Саяке, который находится в Карагандинской области, приступили к решению проблемы водоснабжения.

Жители много лет страдают от перебоев с питьевой водой — она подаётся лишь по несколько часов в сутки. Причиной тому — сильный износ водовода «Токырау — Саяк», по которому посёлок снабжается водой. Водопровод эксплуатируется с 1971 года.

Геологи проводят разведку подземных вод, и уже есть положительные результаты. Принято решение о строительстве водоочистной станции. Ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться в следующем году.

В посёлке ведутся поисково-разведочные работы на предмет исследования запасов подземных вод. Проектом предусмотрено бурение 20 скважин глубиной до 200 метров.

«Подрядная организация ТОО «Азимут геология» пробурила 14 скважин, из них в восьми обнаружили воду. Мы сегодня посетили одну из них. Дебит этой скважины составляет 5 литров в секунду, в сутки это 432 кубических метра. Это почти половина потребности посёлка. На сегодняшний день в 8 скважинах подтверждено 10,6 литров в секунду — этого хватит, чтобы обеспечить Саяк водой», — сообщил заместитель акима области Анатолий Шкарупа на сходе с жителями посёлка.

На собрание жителей интересовало, почему прежде, в советское время, тянули трубы от Балхаша, а не бурили скважины на месте: выбранный сегодня путь является наиболее оптимальным и, к тому же, дешевле по затратам, заверили специалисты. Если по-новому прокладывать водопроводные сети от Балхаша, потребуется порядка 3 млрд тенге.

«В советское время у геологоразведовательных компаний не было таких возможностей и оборудования. Максимум они могли пробурить 60 метров, и в то время подземных вод здесь не обнаружили. Поэтому пришлось тянуть сети от Балхаша. Сейчас мы углубились на 200 метров и вода нашлась», — пояснила представитель компании «Азимут геология» Наталья Костинова.