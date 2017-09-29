В Карагандинской области завершаются ремонтные работы на 863 км автомобильных дорог

В регионе, в рамках развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, запланировали ремонты участков автомобильных дорог общего пользования общей протяжённостью 863 км. На эти цели было выделено 33,5 млрд тенге. В настоящее время ремонтная кампания завершается. Где уже привели дороги в порядок, рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Аскербек Халтонов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

«В области в этом году запланировали ремонт 863 км автомобильных дорог. Только в Караганде ремонтами было охвачено 150 км дорог. По дорогам областного значения — 477 км, внутрипоселковым — 64 км. В этом году по протяжённости дорог отремонтируют в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Особое внимание уделено ремонту сети дорог крупных городов области — Караганды, Темиртау, Жезказгана и Балхаша» — сообщил спикер.

В Караганде ремонтные работы завершены на 49 улицах, на 58 работы ещё продолжаются. В Темиртау завершились ремонты на 10 улицах из 11 запланированных. В Балхаше осталось отремонтировать дорогу на одной улице из 12. В Жезказгане также ведутся работы на одной улице, на 13 ремонт уже завершён.

По области уложено около 360 тыс. тонн асфальта.

Актуальным остаётся вопрос ремонта дорог между населёнными пунктами, отметил руководитель управления. По его словам, в следующем году решению этой проблемы будет уделено особое внимание.