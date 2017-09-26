В Карагандинской области ситуация с ГСМ будет стабилизирована

Акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову доложили о том, как решается вопрос нехватки ГСМ в регионах.

На прошлой неделе стало известно о том, что жители Жезказгана вынуждены были несколько часов ждать возле автозаправочных станций, чтобы залить в бак своего автомобиля лишь 20 литров бензина — таков был лимит.

Как сообщили в акимате Карагандинской области со ссылкой на заместителя акима области Алмаса Айдарова, по состоянию на 22 сентября запасы горюче-смазочных материалов в Жезказгане были, дефицит был создан искусственно.

«Запасов АИ-80 хватало на 5 дней, АИ-92 и АИ-95 — на 12 дней, дизельного топлива — на 11 дней», — сказал Алмас Айдаров.

По словам акима Жезказгана Батырлана Ахметова, сейчас ситуация с бензином улучшилась — очередей нет, топливо свободно можно купить на автозаправочных станциях. Лимит на продажи нефтепродукта сейчас установлен лишь в сети заправок «КазМунайГаз». Также на дефицит топлива пожаловались жители Жанааркинского и Улытауского районов.

«Почему так плохо работаете?» — обратился Ерлан Кошанов к директору филиала «ҚазМұнайГаз өнімдері» Канату Акыбекову.

Предприниматель пояснил, что ситуация восстановится в течение нескольких дней. Как озвучено на аппаратном совещании, Атырауский нефтеперерабатывающий завод, из-за ремонта которого образовался дефицит топлива, возобновил работу. На ремонт закрылся Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. Из-за уменьшения количества топлива на рынке АИ-92 и АИ-93 подорожал примерно на 2,6 процента.