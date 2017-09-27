В Карагандинской области области установят памятник Кетбуга жырау

В Жезказгане появится памятник известному Кетбуга жырау, передает kartv.kz.

Эскиз специально созданная комиссия выбрала среди десяток вариантов. Еще в 2013 году по инициативе обычных жителей был создан фонд имени «Кетбуга казахов». Он то и собрал для установки памятника свыше 60 млн тенге.

«Мы на этом не намерены останавливаться. Думаем, в Жезказгане выпустить книгу о тех людях, которые помогли нам в создании фонда и установке памятника. В начале октября едем в Кызылорду, где организуют в его честь большой праздник. Там же пройдет спектакль, посвящённый ему»,— сказал почетный гражданин Султан Сутбаев.

Установят памятник в одном из центральных районов Жезказгана. Торжественное открытие запланировано на середину октября. Жители города предлагают организовать в честь жырау республиканский конкурс среди исполнителей кюй и снять полнометражный фильм.

«Планируемая высота памятника — 5 метров. Кетбугажырау будет сидеть на лошади, а в руках держать домбыру. Этот эскиз специально созданная комиссия выбрала среди десяток вариантов. Еще в 2013 году по инициативе обычных жителей был создан фонд имени «Кетбуга казахов». Он то и собрал для установки памятника свыше 60 млн тенге»,- сказал гульбану Жумабай.

Кетбуга — казахский жырау, кюйши, полководец. Его называют также основателем кочевническо-казахского литературного искусства.Во многих устных сказаниях, говорится, что именно Кетбуга, по прозвищу «Ұлыжыршы» был приближенным и одним из эмиров Чингис хана. Он первым посредством кюя сообщил ему о смерти его первенца Жошы.Об этой легенде снято немало фильмов и мультфильмов. Сегодня порядка 20 кюевжырау вышли на аудиодиски. Однако, его жизнь и труды все еще не до конца исследованы, считают жезказганцы. Наибольшую известность Кетбуга получил в киргизском фольклоре.