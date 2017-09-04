Из-за нерасторопности чиновников в Карагандинской области наблюдается дефицит бензина, передает МИА «Казинформ».

Чиновники не обеспечили запасы топлива в период затяжных праздников, в ряде городов и районов Карагандинской области .

Акиму Жезказгана сделано замечание за искусственно созданный дефицит топлива. На аппаратном совещании сказали, что автовладельцы в этих городах не могут получить бензин даже по талонам.

«Даже по талонам перестали отпускать бензин. Только даем 20 литров одному водителю», — сообщил аким Жезказгана Батырлан Ахметов на аппаратном совещании в областном акимате.

Заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдарова сообщил, что дефицит топлива возник из-за того, что ответственные должностные лица Жезказгана, Сатпаева и Улытау заранее не сделали заявку на поставку требуемой нормы горюче-смазочных материалов.

«Нефтеперерабатывающие заводы в Атырау и Павлодаре ремонтируются в плановом порядке. Запас на нефтебазах в Караганде имеется, но в связи с затяжными праздниками отдаленные города Жезказна, Сатпаев, Улытау не заявили о своих потребностях суточной нормы. Не договорились о поставках. Компания «КазМунайГаз» в праздничные дни не работала, поставок не было», — сказал Алмас Айдаров.

Ерлан Кошанов объявил замечание акиму Жезказгана и дал сутки для разрешения сложившейся ситуации.