В Караганде в октябре начнут строить Северный и Восточный обходы

О строительстве Северного и Восточного обходов сообщили на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области.

Проектно-сметная документация участков объездной дороги уже прошла государственную экспертизу. Строительство трассы протяжённостью 49 км обойдётся в 46 млрд тенге. Деньги выделяют из республиканского бюджета.

Новые участки объездной дороги позволят транзитному транспорту миновать Караганду без заезда в город. В сутки через областной центр проезжает около 22 тысяч автомобилей.

Северный обход Караганды в рамках реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» будет пролегать через Сортировку. Восточный обход начнётся от Каркаралинской развязки, пройдёт через СЭЗ, посёлок Уштобе и примкнёт к Алматинской трассе.

6 сентября состоялось вскрытие заявок потенциальных подрядчиков. Весь участок разделили на четыре части, каждую из которых будет строить отдельная компания. В конкурсе приняли участие 14 фирм. Победители станут известны 20 сентября, когда подведут итоги конкурса.

Строительство новой автодороги начнётся в октябре 2017 года, а полностью завершится в 2019 году.

На аппаратном совещании также доложили о ходе ремонта дорог республиканского значения. Все работы идут по плану, заверило руководство филиала «КазАвтоЖол».

Реконструкция трассы Астана-Темиртау завершена, дорога сдана в эксплуатацию. Для того чтобы завершить реконструкцию дороги Темиртау-Караганда, необходимо ещё забетонировать 13,5 км. Подрядчиком является южно-корейская фирма «Сондо». Она приступит к работам 12 сентября.

Средний ремонт дорог по всем направлениям завершат к 20 сентября, а вот обочины будут ремонтировать ещё до октября.