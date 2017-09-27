В Караганде провели операцию в режиме 3D

В Караганде впервые провели лапароскопическую операцию в режиме 3D.



Карагандинские медики перенимают опыт японцев. Для проведения мастер-класса в Караганду из Страны восходящего солнца прибыл профессор университета Симанэ Йошихиро Носо. Иностранного специалиста пригласил Карагандинский государственный медицинский университет.

В Медицинском центре вуза с 25 по 29 сентября проходит мастер-класс «Инновационные технологии в хирургии и онкологии». В нём принимают участие врачи-интерны и резиденты хирургического профиля.

«Была применена технология с 3D-экраном, объёмным изображением в животе. Не в каждой клинике это есть. Я в хорошем смысле поражён вашим оборудованием. Ваш Медицинский центр очень хорошо оснащён», — оценил условия Йошихиро Носо.

Проводятся лапароскопические операции в режиме 3D на новейшем оборудовании зарубежного производства.

«Есть определённые ограничения лапароскопических операций, когда мы не видим глубину расположения органов, а 3D-режим, или стерео-режим, скажем так, позволяет нивелировать этот недостаток», — отметил заведующий кафедрой хирургических болезней № 2 КГМУ Ермек Тургунов.