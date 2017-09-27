Санаторий Жосалы

В Караганде пройдет вечер памяти Какимбека Салыкова

Корреспондент 13 часов назад Комментировать 7

Карагандинцев приглашают на вечер памяти Какимбека Салыкова «Жезкиік», посвящённый 85-летию поэта.

На вечер приглашены известные творческие люди — акыны, музыканты и певцы. Среди гостей — Серик Оспанов, Корабай Есенов, Венера Базарбаева, Сейил Аяган, Жагыпар Алимханов, Сакен Алимханов, Ерболат Маханбет и ансамбль ветеранов «Көзкөргендер».

Какимбек Салыков (1932-2013, уроженец Северо-Казахстанской области) — советский государственный и политический деятель, поэт. Свою карьеру начинал в Джезказганском горкоме Компартии Казахстана, затем занимал должности на областном уровне. На протяжении пяти лет (1984-1989) являлся первым секретарём Каракалпакского обкома Компартии Узбекистана.
В 1977 году издал первый сборник стихов. В 1981 году выпустил книгу «Нұрлы күндер» на киргизском языке, а в 1983 году — сборник «Жезкиік» на узбекском языке.

Вечер памяти Какимбека Салыкова пройдёт во Дворце культуры горняков в субботу, 30 сентября, в 18.00.

Теги

Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

Читайте также

В Карагандинской области области установят памятник Кетбуга жырау

В Жезказгане появится памятник известному Кетбуга жырау, передает kartv.kz.

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.