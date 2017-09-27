В Караганде пройдет вечер памяти Какимбека Салыкова

Карагандинцев приглашают на вечер памяти Какимбека Салыкова «Жезкиік», посвящённый 85-летию поэта.

На вечер приглашены известные творческие люди — акыны, музыканты и певцы. Среди гостей — Серик Оспанов, Корабай Есенов, Венера Базарбаева, Сейил Аяган, Жагыпар Алимханов, Сакен Алимханов, Ерболат Маханбет и ансамбль ветеранов «Көзкөргендер».

Какимбек Салыков (1932-2013, уроженец Северо-Казахстанской области) — советский государственный и политический деятель, поэт. Свою карьеру начинал в Джезказганском горкоме Компартии Казахстана, затем занимал должности на областном уровне. На протяжении пяти лет (1984-1989) являлся первым секретарём Каракалпакского обкома Компартии Узбекистана.

В 1977 году издал первый сборник стихов. В 1981 году выпустил книгу «Нұрлы күндер» на киргизском языке, а в 1983 году — сборник «Жезкиік» на узбекском языке.

Вечер памяти Какимбека Салыкова пройдёт во Дворце культуры горняков в субботу, 30 сентября, в 18.00.