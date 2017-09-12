В Караганде пройдет матч между «Шахтером» и «Окжетпесом»

На стадионе «Шахтер» в рамках 27 тура чемпионата Республики Казахстан по футболу состоится матч между командами «Шахтер» и «Окжетпес».

Эти две команды уже провели 44 матча. В этих встречах карагандинцы имеют солидное преимущество. «Шахтер» побеждал «Окжетпес» 27 раз, 10 матчей между этими клубами завершались вничью и всего 7 раз кокшетауцы брали верх над карагандинцами.

В этом году команды встретились между собой три раза. Сначала 2 мая в рамках 10 тура Премьер-Лиги карагандинская дружина обыграла «Окжетпес» в гостях со счетом 0:2. Далее 10 мая на выезде, но уже в рамках 1/4 Кубка РК, «оранжево-черные» переиграли кокшетауцев со счетом 1:2. А 15 июля «горняки» в родных стенах минимально переиграли кокшетаусцев – 1:0. Сейчас «Шахтер» распологается на 8 месте в турнирной таблице, а «Окжетпес» находится на последнем месте.

Матч между «Шахтером» и «Окжетпесом» пройдет 17 сентября в 18.00 часов на стадионе «Шахтер».