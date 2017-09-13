В Караганде появится офис общества казахского языка

Общество казахского языка обретёт офис в Доме дружбы.

В Караганде в Доме дружбы, в преддверии Дня языков народа Казахстана, состоялось торжественное мероприяти

«Мы сегодня говорим о том, что нужно поддерживать языковую политику. Здесь мы собрались на вручение премии «Тіл жанашыры». Само слово «тіл жанашыры» говорит о том, что мы должны душой болеть за язык. Нужно создать специальный орган или центр, который занимался бы мониторингом изучения языков. Ещё я недавно узнал, что у Общества казахского языка нет офиса. Разве это показывает нашу поддержку?»,— сказал Ерлан Кошанов.

Международное общество «Қазақ тілі» было создано в 1989 году. В Караганде действует его филиал. Общество занимается созданием словарей, научно-методических пособий и учебников, пропагандой казахского языка и изучением латиницы.