В Караганде появилась площадка для StreetWorkout

Вчера, 7 сентября, в Караганде открыли специализированную площадку для StreetWorkout.

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан поддержал развитие доступного массового спорта, и помог открыть специализированную площадку для StreetWorkout.

Площадка по StreetWorkout находится на пересечении улицы Муканова и проспекта Республики.

Это площадка станет не единственным местом проведения занятии StreetWorkout в городе. В ближайшее время откроют аналогичные площадки и в других районах нашего города.

StreetWorkout – это сравнительно молодое движение, которое стремительно набирает популярность среди молодёжи не только Казахстана, но и всего мира. Workout в основном включает в себя тренировки на уличных спортивных сооружениях.