В Караганде будут реконструировать железнодорожный вокзал

На реконструкцию железнодорожного вокзала Караганды потратят 2,1 млрд тенге.

В следующем году пассажирам обещают более комфортные условия. Площадь вокзала увеличится вдвое.

Через вокзал Караганды в сутки проходит 21 пара поездов. Осуществляются перевозки по семи междугородним внутриобластным и пригородным сообщениям.

«В настоящее время в целях улучшения качества обслуживания пассажиров, обеспечения необходимого уровня безопасности рассматривается вопрос реконструкции железнодорожного вокзала Караганды. Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» сейчас проводит конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной документации проекта. Его стоимость — 2,1 млрд тенге», — рассказал руководитель областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов на брифинге в Региональной службе коммуникаци.

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного павильона. После реконструкции появятся пристройка на главном фасаде, навесы над платформами, будет укреплён фундамент.