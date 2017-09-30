Санаторий Жосалы

В Караганде будут реконструировать железнодорожный вокзал

Корреспондент 8 часов назад Комментировать 7

На реконструкцию железнодорожного вокзала Караганды потратят 2,1 млрд тенге.

В следующем году пассажирам обещают более комфортные условия. Площадь вокзала увеличится вдвое.

Через вокзал Караганды в сутки проходит 21 пара поездов. Осуществляются перевозки по семи междугородним внутриобластным и пригородным сообщениям.

«В настоящее время в целях улучшения качества обслуживания пассажиров, обеспечения необходимого уровня безопасности рассматривается вопрос реконструкции железнодорожного вокзала Караганды. Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» сейчас проводит конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной документации проекта. Его стоимость — 2,1 млрд тенге», — рассказал руководитель областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог  Аскербек Халтонов на брифинге в Региональной службе коммуникаци.

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного павильона. После реконструкции появятся пристройка на главном фасаде, навесы над платформами, будет укреплён фундамент.

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Автор: Корреспондент

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