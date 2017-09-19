В Алматы эксперты на конференции обсудят блокчейн

Эксперты обсудят блокчейн, криптовалюты и ICO на Blockchain & Bitcoin Conference Almaty в конце сентября.

В Алматы 28 сентября в Казахстан впервые пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Almaty. Ведущие специалисты соберутся вместе, чтобы обсудить последние новости и будущее рынка блокчейн-технологий в стране.

Блокчейн — база данных, которая состоит из транзакций, объединенных в блоки, и хранится на узлах составляющей ее сети. Блокчейн может быть публичным, как блокчейн биткоина, или частным, за доступом к которому следит администратор.

Основные характеристики блокчейна — это:

— доверие к алгоритму,

— неизменность данных,

— прозрачность операций,

— полный контроль над цифровым активом.

Blockchain & Bitcoin Conference — сеть крупных блокчейн-мероприятий, организованных компанией Smile-Expo в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Таллине, Праге и Стокгольме.

Что ждет посетителей Blockchain & Bitcoin Conference Almaty?

1. Введение в Bitcoin: обзор рынка криптовалют. В этом блоке обсудят тенденции развития цифровых валют как в Казахстане, так и во всем мире. Отдельное внимание уделят законодательному регулированию криптовалют.

2. Технология Blockchain и практические решения на ее основе. Здесь специалисты блокчейна поделятся опытом создания своих проектов на технологии распределенного реестра, а также расскажут о трудностях, с которыми придется столкнуться в процессе разработки.

3. ICO. Этот блок будет полностью посвящен популярной теме краудсейла цифровых токенов. Спикеры расскажут обо всех этапах и подводных камнях ICO.

В рамках конференции также состоится дискуссионная панель, где бизнес-сообщество и все, кто заинтересован в финтехе, смогут пообщаться с экспертами мирового уровня и задать им свои вопросы.

Участники Blockchain & Bitcoin Conference Almaty посетят выставку криптоиндустрии, где продемонстрируют новинки «железа» для майнинга, софт, платежные системы, блокчейн-продукты и другие решения для B2B- и B2C-аудитории.

На выставке можно будет познакомиться с представителями майнинговых и блокчейн- компаний, криптовалютных бирж, биткоин-кошельков, юридических и IT-компаний, а также многих других.

Программа мероприятия и регистрация доступны на официальном сайте Blockchain & Bitcoin Conference Almaty.