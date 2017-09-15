Тепломагистраль в Караганде будут реконструировать в две смены

Реконструировать тепломагистраль по проспекту Строителей будут в две смены.Участок тепломагистрали по проспекту Строителей теперь будут реконструировать днём и ночью. Об этом подрядчика попросили члены Общественного совета Караганды, ознакомившись с ситуацией на месте.

«Я сейчас вижу, что проложен самый простой участок, по прямой. Впереди два перехода, под которыми будут проходить изгибы труб и врезка. Это сделать сложнее, и времени потребуется больше. А у вас всего пятнадцать дней до первого октября, чтобы пустить воду по трубам», — объяснил свою точку зрения председатель Общественного совета Кабдыгали Оспанов.

Подрядчики заверили общественников, что все работы идут по плану. Между тем из 236 стыков труб предстоит сделать ещё около 130. При этом в день производится 4-6 стыков.

Реконструкцию участка тепломагистрали по проспекту Строителей начали этим летом. Сначала старт работ пришлось отложить из-за суда между подрядчиками, позже работа встала из-за перебоев в поставках труб.

На реконструкцию тепломагистрали потратят больше 1 млрд тенге. Общая протяжённость реконструированных сетей составит 985 метров.