Стелу в память о Едыге би установили в Карагандинской области

Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Казконтент» Марат Игали.

В Карагандинской области установили стелы в память о хане Тохтамысе и бие Едыге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя правления АО «Казконтент» Марат Игали.

Игали опубликовал и фотографию стел.

«Памятные стелы, установленные на горе Едыге в Улытауском районе Карагандинской области, одному из самых ярких полководцев и политиков периода Золотой Орды хану Тохтамышу (умершему в 1406 году) и бию Едыге (умершему в 1419 году)», — подписал снимок Марат Игали.

Хан Тохтамыс — потомок хана Джучи. В 1380 году он стал ханом Золотой Орды. В 1382 году после поражения Орды от Дмитрия Донского на Куликовом поле организовал поход на Москву и сжег ее.

Едыге би Толебайулы жил в середине XVII — начале XVIII веков. Он был казахским бием и оратором. Едыге би входил в состав авторитетнейшего Совета биев при хане Тауке и участвовал в составлении степного свода законов «Жеты жаргы».