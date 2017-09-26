Стала известна дата старта отопительного сезона в Карагандинской области

Тепловые и энергоисточники к отопительному сезону в Карагандинской области готовы на 95 процентов.

Отопительный сезон в регионе начнется 1 октября. Эту дату назвали стартовой для подачи тепла руководители компаний-услугодателей, органы исполнительной власти и специалисты центра по гидрометеорологии с учетом погоды.

«Компания «Теплотранзит Караганда» провела комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону. План летней ремонтной кампании по замене тепловых сетей выполнен на 100 процентов. Произведена замена 26 тысяч 738 погонных метров тепловых сетей, из них 2 748 погонных метров магистральных и 23 990 погонных метров распределительных сетей. Продолжаются работы по устранению ранее выявленных дефектов, восстановлению изоляции и асфальтированию участков, где проводились работы», — сообщили в пресс-службе компании.

Теплые батареи будут у тех, кто имеет акты от 100-процентной готовности к приему тепловой энергии. При этом установлена очередность. В приоритете — школы, детские сады, больницы, дома престарелых. Затем следуют жилые здания, гостиницы, общежития, объекты культуры и спорта. Третьими в списке значатся административные здания и промышленные предприятия.