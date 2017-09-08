События 8 сентября

8 сентября в мире отмечают:

Международный день грамотности (International Literacy Day)

День посиделок на кухне

День финансиста

Международный день физиотерапии

День Бородинского сражения

Международный день солидарности журналистов

События:

1380 — Разгром русскими войсками монголо-татар в Куликовской битве.

1504 — Микеланджело завершил работу над своей скульптурой «Давид».

1636 — Основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света.

1791 — В парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

2002 — Торжественное открытие в Кремлёвском дворце шахматного матча — сборная России против остального мира. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов впервые за долгие годы выступают за одну команду.

2009 — На концерте Black Eyed Peas был зарегистрирован и занесён в Книгу рекордов Гиннесса самый массовый флешмоб, организованный зрителями; в нём приняли участие около 21 000 человек.

Родились:

1157 — Ричард I Львиное Сердце, английский король. Военные подвиги Ричарда сделали его одной из самых выдающихся фигур в средневековой истории и литературе. Ричард выступает героем многочисленных легенд (особенно сказаний о Робин Гуде, хотя они и жили в разное время).

1812 — Наталья Гончарова, супруга Александра Сергеевича Пушкина. Её роль в жизни Пушкина и событиях, предшествующих его последней дуэли, является предметом дискуссий до настоящего времени.

1971 — Мартин Фримен, английский актёр. Лауреат премии «Эмми» и BAFTA. Получил широкую известность благодаря участию в фильме «Автостопом по галактике», сериалам BBC «Шерлок» и FX «Фарго», а также по роли Бильбо Бэггинса в кинотрилогии «Хоббит».

1979 — Пинк (настоящее имя Алиша Мур), американская певица, автор песен и актриса. Пинк — лучшая поп-артистка в период с 2000 по 2010 годы по рейтингу «Конечный Хит-парад Десятилетия» американского журнала Billboard.

1989 — Авичи (Тим Берглинг), шведский диджей и музыкальный продюсер. По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.