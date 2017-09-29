События 29 сентября

29 сентября в мире отмечают:

Всемирный день сердца (World Heart Day)

День осеннего одиночества

День создания оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

День отоларинголога

События:

1650 — Генри Робинсон (Henry Robinson) открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.

1897 — Впервые исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе в театре «Олимпо» на премьере спектакля «Креольский суд».

1916 — Джон Рокфеллер, основатель компании «Стандарт Ойл», стал первым в мире миллиардером.

1990 — В Казахстане русскоязычным регионам разрешено вводить казахский язык в качестве официального постепенно в период до 2000 года.

1992 — Состоялся первый Всемирный курултай (конгресс) казахов

2000 — В Семипалатинске прошел первый Международный фестиваль поэзии «День Абая».

Родились:

1571 — Микеланджело Караваджо, итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко. Не обнаружено ни одного рисунка или эскиза, художник свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте.

1904 — Николай Островский, советский писатель («Как закалялась сталь», «Рождённые бурей»). Официально считается, что Островский диктовал текст книг «добровольным секретарям». В 1935 году Островский был награждён орденом Ленина, ему были подарены дом в Сочи и квартира в Москве на улице Горького (ныне его дом-музей).

1936 — Сильвио Берлускони, итальянский политик и предприниматель. Дебютировав в итальянской политике в возрасте 57 лет, Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившем правительство европейского государства.

1936 — Алла Демидова, советская и российская актриса театра и кино. Многие критики отмечали широкий стилистический диапазон актрисы, независимость и смелость её творческих решений. За нею закрепилась репутация современного «символа интеллигентности».

1946 — Дмитрий Крылов, советский и российский тележурналист, актёр, режиссёр. Автор и ведущий телепередач «Непутёвые заметки». работал редактором, автором, режиссёром литературно-драматической редакции ЦТ СССР, был ведущим конкурсов красоты.

1971 — Дельфин, российский поэт и музыкант. Дельфин стал известен благодаря группе «Мальчишник», с которой он записал 3 альбома. После распада группы в 1997 году Дельфин начал успешную сольную карьеру.