События 28 сентября

28 сентября в мире отмечают:

Всемирный день моря (World Maritime Day)

День рождения ломбарда

День рассматривания мелочей

День работников атомной отрасли Казахстана и России

Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day)

События:

1618 — В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

1953 — Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. Эпоха Хрущева в истории известна, как эпоха «оттепели».

1972 — Во время телетрансляции хоккейного матча СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнёс свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен!» (канадцы забросили победную шайбу за 34 секунды до конца игры, выиграв серию игр 6:5).

2006 — в Алматинский зоопарк впервые завезли белых носорогов. Переговоры о покупке животных длились около двух лет.

2015 — в Аксу установили мировой рекорд, удостоенный внесения в Книгу Гиннесса, — переработали 4 тонны 250 килограммов корнеплодов и приготовили в 54 котлах 19 тыс. 254 порции картофеля фри.

Родились:

551 до н.э. — Конфуций — древний мыслитель и философ Китая. Конфуций основал первый университет и привёл в систему летописи. Уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как первый профессиональный педагог Поднебесной.

1897 — Мухтар Ауэзов — советский казахский писатель, драматург и учёный. Первым и самым ранним произведением Ауэзова была пьеса «Енлик-Кебек», Сюжет аналогичен пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта».

1934 — Брижитт Бардо — французская актриса, певица и общественный деятель. Завоевала всемирную популярность благодаря роли в фильме «И Бог создал женщину». В 1950—1960-х годах она была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро для Америки

1968 — Роман Трахтенберг (Горбунов) — российский шоумен, телеведущий, радиоведущий, актёр, литератор, режиссёр, кандидат наук по культурологии.

1976 — Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. На протяжении почти десяти лет Фёдор оставался непобеждённым, что беспрецедентно в истории MMA.

1987 — Хилари Дафф — американская актриса и певица. Дафф стала кумиром подростков после того, как снялась в сериале канала Disney Channel «Лиззи Магуайер» в начале 2000-х и фильме «Лиззи Магуайер».