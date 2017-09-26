События 26 сентября

26 сентября в мире отмечают:

Европейский день языков

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

День рождения граммофона

События:

1687 — Во время обстрела Афин венецианской армией разрушен храм Парфенон.

1920 — Основан институт инженеров Красного воздушного флота имени Н. Е. Жуковского.

1921 — Россия призвала помочь голодающим Поволжья.

1960 — Самую длинную речь в истории ООН произнёс Фидель Кастро — 4 часа 29 минут.

2003 — Остановлена работа Нупедии, предшественника Википедии.

2008 — В Монголии открыта крупнейшая статуя Чингисхана.

Родились:

1849 — Иван Павлов, русский учёный, первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности. Всю совокупность рефлексов разделил на две группы: условные и безусловные.

1934 — Олег Басилашвили, актёр театра и кино, народный артист СССР. Широкую известность актёру принесли роли в кинофильмах Э. А. Рязанова («Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово»), Георгия Данелия («Осенний марафон»).

1955 — Эдмунд Шклярский, советский и российский рок-музыкант, лидер и вокалист группы «Пикник». 7 марта 1981 года группа играет на открытии Ленинградского рок-клуба. Весной 1982 года становится лауреатом первого рок-фестиваля в Ленинграде.

1981 — Серена Уильямс, американская теннисистка. Единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.

1985 — Светлана Иванова, российская актриса театра и кино, лауреат премии «Золотой орёл». В 2015 году в паре с Евгением Папунаишвили приняла участие в проекте «Танцы со звёздами».