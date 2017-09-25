События 25 сентября

25 сентября в мире отмечают:

Национальный день комиксов в США

День тикающих часов

События:

1493 — Колумб отправился в своё второе путешествие к Америке.

1513 — Испанский конкистадор Васко Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.

1799 — Суворов в ходе перехода через Альпы штурмом взял высокогорный «Чёртов мост».

1926 — Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю.

1935 — В СССР снижены цены на хлеб, отменены карточки на мясо, рыбу, сахар.

1974 — В журнале «Сайенс» впервые приведены данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.

Родились:

1938 — Лидия Федосеева-Шукшина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1984).

1944 — Майкл Кирк Дуглас (англ. Michael Kirk Douglas; 25 сентября 1944 года, Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, США) — американский киноактёр и продюсер, обладатель двух премий «Оскар»(в 1976 году как продюсер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» и в 1988 году как актёр за главную роль в фильме «Уолл-стрит»).

1956 — Джейми Хайнеман, американский специалист по спецэффектам, ведущий телепередачи «Разрушители легенд».

1968 — Уиллард Кэрролл (Уилл) Смит-младший— американский актёр, режиссер и хип-хоп исполнитель. Номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми». В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbesсамых высокооплачиваемых актёров Голливуда, заработав за год $80 млн. Смит стал первым актёром в истории Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в прокате более 100 млн долларов США каждый.

1969 — Кэтрин Зета-Джонс, британская актриса, обладательница премии «Оскар», супруга Майкла Дугласа.