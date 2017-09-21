События 21 сентября

21 сентября в мире отмечают:

ООН, Международный день мира

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Армения — День независимости

Бразилия — День посадки деревьев

События:

1937 — Вышел роман Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

1940 — Открыт Львовский театр оперы и балета.

1962 — После 48 лет отсутствия в Россию с двумя концертами прибыл Игорь Стравинский.

1993 — Президент России Б. Н. Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.

2000 — Американская певица Барбара Стрейзанд (Barbra Streisand) объявила о том, что она покидает сцену.

2004 — Был основан Викицитатник на русском языке.

Родились:

1868 — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (ум. 1959), актриса, жена А. П. Чехова и первая исполнительница ролей в его пьесах.

1916 — Зиновий Ефимович Гердт (ум. 1996), советский актёр театра и кино («Золотой телёнок», «12 стульев», «Соломенная шляпка», «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово»).

1947 — Ольга Михайловна Остроумова, советская и российская актриса театра и кино («Доживём до понедельника», «А зори здесь тихие», «Гараж», «Судьба», «Любовь земная»).

1947 — Стивен Кинг, американский писатель, «король ужасов» («Мёртвая зона», «Воспламеняющая взглядом»).

1950 — Билл Мюррей, американский актёр («День сурка», «Тутси», «Охотники за привидениями»).

1971 — Ростислав Хаит, российский актёр, один из основателей комического театра «Квартет И».