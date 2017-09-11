События 11 сентября

11 сентября в мире отмечают:

День рождения гранёного стакана

Всероссийский День Трезвости

День специалистов органов воспитательной работы

Праздник ласкового обращения

День патриота — США

События:

1883 — Был основан Семипалатинский краеведческий музей.

1888 — На открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса.

1918 — Декретом Совнаркома в России введена Метрическая система мер и весов.

1961 — В Морже (Швейцария) открылось первое представительство Всемирного фонда дикой природы (WWF), основанного в апреле того же года.

2001 — Террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон.

2007 — В Актау первая казахстанская экспедиция стартовала в кругосветный морской поход на яхте «Чокан Валиханов».

Родились:

1862 — О. Генри, американский писатель, признанный мастер короткого рассказа. Его новеллам свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки. 1928 — по мотивам рассказа О. Генри «Путь кабальеро» снят первый звуковой вестерн «В старой Аризоне».

1937 — Иосиф Давидович Кобзон, советский эстрадный певец (баритон). Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации . Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре с 2011 года.

1961 — Фёдор Добронравов, актёр театра и кино, народный артист России. Постоянный участник шоу «6 кадров», «Большая разница», «Сам себе режиссёр» и «Слава богу, ты пришёл!».

1965 — Моби, американский диджей, певец, композитор, мультиинструменталист и исполнитель, работающий в различных жанрах — от электроники до поп-музыки, рока и панка. Является сольным артистом, большую часть студийных записей делает сам, а на концертах музыканта сопровождает его рок-группа.

1966 — Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс — советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса. В 2004 году режиссёр Дмитрий Фикс приглашает певицу на одну из главных ролей в телесериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».