События 1 сентября

1 сентября в мире отмечают:

День знаний

Курбан Байрам — праздник жертвоприношения

События:

1712 — Миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, раскрывающее секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию производства фарфора.

1864 — Произведён первый пульмановский спальный вагон.

1887 — Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки.

1951 — В Лондоне открылся первый в мире супермаркет.

1964 — Впервые на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».

1970 — В Нью-Йорке открыт первый в мире компьютерный турнир по шахматам.

Родились:

1823 — Александр Шпаковский (ум. 1881), русский электротехник, изобретатель в области фотографии, электрического освещения и теплотехники.

1875 — Эдгар Берроуз (ум. 1950), американский писатель, автор романов о Тарзане.

1958 — Сергей Леонидович Гармаш, советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации(2006).

1971 — Геннадий Николаевич Бачинский, российский радио- и телеведущий, главный продюсер дирекции радиовещания ВГТРК, генеральный продюсер радио «MAXIMUM». Также был известен как музыкант, один из участников и создателей группы «Химера».

1973 — Сергей Бобунец, российский музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации».

1989 — Том Каулитц, Билл Каулитц — немецкие музыканты, братья-близнецы, основатели музыкальной группы «Tokio Hotel».