Сколько cтоит жертвенный барашек на Курбан айт (обзор по Казахстану)

Сегодня мусульмане отмечают Курбан айт. МИА «Казинформ» сделало обзор затрат на празднование Курбан айта в разных регионах Казахстана, включая цену на овец и крупный рогатый скот, услуги забойщиков и площадки для забоя скота, определенные в крупных городах страны.

Как оказалось, на порядок выше цены на скот в Шымкенте, самые низкие — в Алматы и Усть-Каменогорске. В среднем цена на овец по Казахстану составляет 25-30 тысяч тенге, разброс же цен на крупный рогатый скот в регионах очень большой.

Стоимость услуг забойщиков скота по Казахстану примерно одинакова и составляет порядка 2000 тенге. В некоторых городах просят дополнительную плату за то, чтобы осмолить голову или промыть желудок и кишечник.

Официально утвержденные площадки для забоя скота

Астана:

1. ТОО «Нурбереке-555», шоссе Алаш, 30 (за рынком «Көк базар»).

2. ТД «Метро» (трасса Астана — Караганда). Добраться можно на маршрутном автобусе № 71.

3. КХ «Шаушен», а/д Астана — Павлодар, 9-й км.

4. ТОО «Максат 2007», ж/м Железнодорожный, ул. Акжар, 20.

5. Универсальный рынок «Улжан» (бывший рынок «Саянур»), ул. Тлендиева, 24.

6. Крестьянское хозяйство «Темеш», а/д Астана — Софиевка, 7-й км.

7. ИП «Мамырханов», ж/м Өндіріс-1.

8. ИП Есжанова А., «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц313.

9. Рынок «Алтын-Таға» возле поселка Косшы.

10.ТОО «Сапа Су», поселок Косшы, д. 4340, возле поселка Косшы.

Алматы:

Алатауский район:

1) мечеть «Бекет ата» (мкр. Шанырак-1, ул. Отемисулы, 18А),

2) мечеть «Әскер ата» (мкр. Айгерим-1, ул. Ленина, 18А),

3) мечеть «Мырзахмет» (мкр. Карасу, ул. Северное кольцо, 60),

4) мечеть «Алғабас» ( мкр. Алғабас, ул. Лермонтова,

Ауэзовский район:

1) мечеть «Таугуль» (мкр. Таугуль-3, ул. Центральная, 9),

2) Благотворительная организация «Культурный центр «Сауран-ислам» (мкр. 2, д. 2А),

3) Благотворительная организация «Таугул» (мкр. Таугул-3, ул. Центральная, д. 1Б);

Бостандыкский район:

1) мечеть «Нур-мубарак» (пр. Аль Фараби, 73),

2) мечеть «Орбита» (мкр. Орбита-3, ул. Мустафина, 5Е).

Жетысуский район:

1) мечеть «Аль-Мадина» (мкр. Рабочий поселок, ул. Федорова, 12),

2) мечеть «Вайнах» ( ул. Айтыкова, 1 уг. пр. Рыскулова),

3) убойный пункт ТОО «Ic-commerse» (ул. Полежаева, 93А).

Медеуский район:

1) «Центральная мечеть г. Алматы» (ул. Пушкина, 16),

2) мечеть «Райымбек батыр» (мкр. Думан, ул. Хан тәңірі, 1),

3) мечеть «Умар ибн Аль Хаттаб» (мкр. Горный гигант, ул. Жукова, 36),

4) мечеть «Фатима» (ул. Добролюбова, 138),

5) мечеть «Аманкул ата» (мкр. Кок Тобе, ул. Азербаева, 1).

Наурызбайский район:

1) рынок «Таусамалы» (мкр. Таусамалы, ул. Кунаева,

2), площадка возле комплекса «ДИ» (ул. Жандосова, 2).

Турксибский район:

1) мечеть «Ферали» (ул. Жарылгасова,79),

2) мечеть «Кайрат» (мкр. Кайрат, ул. Таттимбетова, 1/1).

Актобе — Мечеть «Нур Гасыр»

Актау:

Рынок «Берекет»

2) «Центральный скотный рынок»

3) Рынок «Приозерный»

Атырау:

Рынок «Тума»

Рынок «Адал»

Территория ТОО «Асыл Агро»

ИП «Умарова»

Уральск:

Территория рынка «Ел ырысы» (Сырым Датулы, 41 А)

Убойный пункт ТОО 2) «Кублей (поселок Зачаган кенті, Рыбцех 55)

Убойный пункт ТОО «Уральские колбасы» (Желаевская промзона, 17/5),

Убойный пункт ИП «Қуспанов С.К» (Улица Актюбинская, 298)

Убойный пункт ТОО «Батыс Адал ет» (Вторая Молодежная, 1/6)

Павлодар — Ипподром «Кулагер»

Семей:

1) Убойная площадка ТЦ «Ак шын»

2) Убойная площадка «Сары базар»

3) Убойная площадка «Степной»

Усть-Каменогорск — Село Шыгыс

Кокшетау:

ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан»

Скотный рынок «Аз»

Талдыкорган — При мечетях «Нур», «Иман», «Жетысу» и «Еркин»

Шымкент:

Убойный пункт «Халал Кассаб», 203 квартал, строительный участок 1989

Убойный пункт «Замин», н\п Сайрам, улица Сатыбалдиева

3) Убойный пункт «Байтерек агро», жилой массив Сайрам, 72/5

4) Убойный пункт «Ак мал ЛТД», н\п Сайрам, улица аль-Фараби, 5

5) Убойный пункт «Марат КЗ», улица Рашидова, 55\6

6) Убойный пункт«Казыгурт БРБ», улица Капала батыра, 7

7) Убойная площадка «Агропромсервис», улица Капала батыра

8) Убойная площадка «СММК Жанаталап», жилой массив Жанаталап

9) Убойная площадка«Рау», Енбекшинский район

10) Убойная площадка «Миркаликов», жилой массив Сайрам

Караганда:

Улица Резинная, 18, частный дом, убойный пункт

Улица Славская, 8/10, убойный пункт

Проспект Республики. 72/1, убойный пункт

Улица Карла Маркса, площадь напротив мечети

Костанай:

1) Стройучасток №1 ТОО «Костанайский Агропродукт»

2) Убойная площадка по дороге в Федоровский район

3) Микрорайон «Костанай».