Штормовое предупреждение: В Карагандинской и ряде областей ожидаются заморозки

В Астане и семи областях Казахстана (Акмолинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской) объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

Днем 12 сентября в столице ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, а ночью 13-14 сентября — заморозки на поверхности почвы до двух градусов.

12 сентября в Костанайской области ожидается местами туман, осадки (дождь с переходом в снег), ветер северо-западный, западный 15-20, местами порывы до 23-28 м/с, ночью 12-13 сентября ожидаются местами заморозки до трех градусов.

12 сентября по Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью 12 сентября ожидаются местами заморозки до минус трех градусов, северо-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью 12 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус трех градусов, северо-западный ветер 15-20, местами порывы 23 м/с.

По Восточно-Казахстанской области 12-13 сентября ожидаются осадки (преимущественно дождь), местами сильные. 12 сентября усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 13-14 сентября по Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки до трех градусов.

12-13 сентября в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях ожидаются осадки (преимущественно дождь), местами сильные. Ночью 12 сентября в Актюбинской области, 12-13 сентября в Костанайской, Северо-Казахстанской, 13-14 сентября в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до трех градусов.