Про Курбан Байрам рассказал первый наиб-имам Карагандинской областной мечети

Курманов Серик Амамбаевич — первый наиб-имам Карагандинской областной мечети имени «Анет баба» рассказал про главный мусульманский праздник, передает novoetv.kz.

Курбан – на арабском означает «жертва», «жертвоприношение». Байрам – «праздник». Праздник Курбан Байрам символизирует милосердие и величие Бога и то, что лучшей жертвой человека была и будет вера.

Курбан Байрам каждый год празднуется в разные дни: праздник жертвоприношения отмечается в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа. И через 70 дней после праздника Рамазан.

Праздник основан на сюжете из Ветхого Завета, когда Авраам готовился принести своего сына Исаака в жертву Богу. Эта история используется и у мусульман, только Авраам носит арабское имя Ибрахим, а сын Исаак в Коране — это Исмаил.

Согласно преданию, в самый последний момент перед жертвоприношением Всевышний (Аллах) вознаградил Ибрахима за преданность и верность, заменив жертву на ягненка.

В память о том событии мусульмане каждый год совершают символическое жертвоприношение — режут барашков.

«В первую очередь нужно понять, что Курбан Байрам- это возможность очистить себя , свою душу, семью путем жертвоприношения»,- сказал Курманов Серик Амамбаевич — первый наиб-имам Карагандинской областной мечети.

История Курбан Байрама — это идеальный образец подчинения Богу. Ибрахим должен был отдать в жертву единственного и долгожданного сына. «О отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет годно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым» (Коран 37:101-102) — так ответил Исмаил, согласно Корану. «О Ибрахим! Ты исполнил [то, что ведено было тебе] во сне. Воистину, так Мы воздаем тем, кто вершит добро. Воистину, это и есть явное испытание» (Коран 37:104-106).

Серик Амамбаевич сказал, что в священном Коране есть сура, в которой говориться , что Всевышний дал вам все, что у вас есть в жизни и, поэтому не будь скупцом. Скупые не имеют будущего, продолжения( потомства).

» Курбан Байрам — это время когда люди должны понять, что мы все одинаковые. Разность в нашей богобоязнонености, ибо жизнь она сама по себе сегодня хорошая, а завтра плохая. Как мы будет друг к другу относиться, наше отношение в таком же виде вернется к нам. Если мы будем скупыми, в жизни нам будут встречаться такие же, а если будем добрыми и щедрыми — нас будут окружать такие же люди»,— добавил Курманов Серик Амамбаевич — первый наиб-имам Карагандинской областной мечети.

Мясо от жертвоприношения раздаются всем, без ограничения, потому что это милостыня. Мечети раздают мясо домам престарелых и всем нуждающимся.

А еще в этот день принято навещать близких и молиться за умерших.

В этом году Курбан Байрам мусульмане отмечают с 1 по 4 сентября.