Санаторий Жосалы

Поздравляем всех казахстанцев с праздником Курбан Байрам!

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 20

Novoetv.kz поздравляет с праздником Курбан Байрам!Желаем, чтобы в вашей жизни было самое сильное — семья, самое светлое — помыслы, и самое настоящее — любовь. Будьте искренни, берегите родных и всегда имейте веру и надежду!

От всей души  желаем счастливой и благополучной жизни, в которой ваши сердца всегда будут готовы пожертвовать чем-либо во имя света и любви, добра и чести.

Пусть ваш путь озаряет яркое солнце надежды, пусть ваши искренние молитвы непременно будут услышаны, пусть наградой за ваше милосердие и самоотверженность станет крепкое здоровье всей семьи и достаток в вашем доме.

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Автор: Корреспондент

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