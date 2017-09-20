Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь посетит Караганду

В Караганде состоится заседание казахстанско-белорусской Межправительственной комиссии.

Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский приедет 22 сентября.

Цель приезда — обсуждение дорожной карты сотрудничества между странами. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РК Анатолий Ничкасов.

«В этом году сотрудничеству между Казахстаном и Беларусью исполнилось 25 лет. 16 сентября 1992 года были установлены дипломатические отношения между странами. Казахстан для Беларуси является важным и проверенным временем партнёром, за годы сотрудничества взаимоотношения между странами вышли на качественно новый уровень. В скором времени планируется подписание договора и программы о социально-экономическом сотрудничестве Беларуси и Казахстана до 2026 года. Этот документ обеспечит поступательность развития отношений. Межправительственный совет соберётся для того, чтобы отработать, отшлифовать аспекты этого договора, дать ему реальное наполнение», — отметил Анатолий Ничкасов.

Межправительственную комиссию возглавляют вице-премьеры. Дислокацию заседаний страны меняют поочерёдно.

«Караганда является для нас важным центром сотрудничества — как межрегионального, так и межгосударственного. Здесь расположены наши совместные производства. Одним из флагманов является совместное предприятие «КазБелАЗ». Кроме того, традиционными для сотрудничества являются и другие отрасли — сельское хозяйство, сельхозмашиностроение. Имеются связи между нашими учёными», — пояснил Анатолий Ничкасов.

В настоящее время по объёму взаимного товарооборота Казахстан входит в число основных партнёров Республики Беларусь и находится на третьем месте среди стран СНГ (после России и Украины). Доля Карагандинской области в этом показателе значительная.