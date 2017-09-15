Несколько школ в Караганде прошли модернизацию

В Караганде пять школ прошли модернизацию по проекту повышения энергоэффективности.

Караганду посетили представители Всемирного банка в Казахстане, Министерства по инвестициям и развитию РК, Института развития электроэнергетики и энергосбережения «КазахЭнергоЭкспертиза». С участием гостей состоялась презентация объектов образования, прошедших модернизацию в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

Пять школ Караганды — № 17, № 82 Октябрьского района; № 23, № 66 и № 101 района им. Казыбек би — получили гранты Международного банка реконструкции и развития на общую сумму 317 млн тенге. Деньги выделялись по проекту «Повышение энергоэффективности в Казахстане». Конкурс проводил Институт развития электроэнергетики и энергосбережения в Астане. Школы выбрали по результатам энергоаудита.

Из семи грантов по республике пять достались Караганде.

В школах отремонтировали кровлю, установили терморегулируемые датчики отопительных систем и автоматические тепловые пункты, заменили окна, двери и осветительные системы. Кроме того, краны заменили на сенсорные смесители, утеплили швы фасада.

«Высокая энергоёмкость приводит к значительным расходам для страны с точки зрения экономической конкурентоспособности, общественного здравоохранения и окружающей среды. Через данный проект мы стремимся продемонстрировать, как рентабельная модернизация может помочь муниципалитетам улучшить качество воздуха, связанное с сокращением выбросов углерода, а также значительно сэкономить бюджеты за счёт снижения расходов на электроэнергию», — сказал Ато Браун, Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане.

Отмечено, что реализация проекта позволила обеспечить более комфортные условия для свыше 7 000 учащихся и сотрудников школ.