[Не] конференция ZhasCamp прошла в Караганде (Видео)

Неформальная конференция ZhasCamp проходила в Караганде два дня — 23 и 24 сентября. Команда novoetv.kz посетила [Не] конференцию. Делимся тем, что мы там увидели.

«ZhasCamp — это наш ежегодный проект, который мы проводим с 2010 года . Это [Не] конференция. [Не] -означает что она неформальная, свободная, открытая. Здесь выступают как спикеры, так и участники друг перед другом», — сказала Ирина Мельникова — генеральный директор молодежной информационной службы Казахстана.

В Казахстане молодежь составляет треть всего населения страны. Ирина считает, что молодежь — это самая энергичная и сильная социальная группа, которая определяет, каким будет общество завтра.

Каждый год неформальную конференцию проводят в 4-5 городах Казахстана. Организаторы стараются не повторяться, поэтому каждый год выбирают новые города. По словам Ирины Мельниковой, Караганда — это один из центральных городов, где много молодежи и много ВУЗов, поэтому выбор пал на шахтерскую столицу.

Более 100 молодых карагандинцев, не испугавшись холодной погоды, пришли на неформальную конференцию.

Как и обещали организаторы, на пути к зданию, где проходило мероприятие, были развешаны обозначения — большие синие стрелки. Пройти мимо просто невозможно!

Регистрация участников началась в 8:00. Через час после регистрации торжественно открыли [Не] конференцию, а в 10 утра уже выступил первый спикер. В этот день до обеда выступили: Юрий Гусаков с темой «Права Человека» и Евгений Жовтис, рассказавший о достоинствах личности.

Нам удалось попасть на выступление Евгения Жовтиса. Он принимает участие в молодежной [Не] конференции не в первый раз: в прошлом году Евгений был спикером в Шымкенте.

Спикером мероприятия мог стать любой: Евгению задавали много интересных вопросов, поэтому в этого выступлении был не только монолог, но и диалог, а временами и полилог.

На первый день [Не] конференции, где выступления были больше похожи на лекции, можно было прийти любому, во второй же день посетить его могли только зарегистрированные участники. 24 сентября карагандинцев ждали познавательные тренинги с практическими заданиями от спикеров Казахстана и ближнего зарубежья.

Найти фото участников конференции можно по хэштегам: #ZhasCamp2017 и #янаZhasCamp2017.