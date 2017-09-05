На бесплатное обучение приглашают безработных карагандинцев

Безработных карагандинцев приглашают на бесплатное переобучение. На выбор предоставляются 22 специальности.

Во время переобучения выплачивается стипендия — 16 759 тенге. Курс длится от 1 до 3 месяцев. Документы можно подать до 8 сентября текущего года.

Для того чтобы попасть на бесплатное переобучение новой специальности, необходимо уже иметь документ о прежнем образовании и, главное, относиться к категории безработных (не состоять в реестре индивидуальных предпринимателей).

Переобучение проводится в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Получить более подробную информацию по вопросам бесплатного переобучения можно в КГУ «Центр занятости населения акимата города Караганды» по адресу: проспект Бухар-Жырау, дом 51/4 (бывшее здание «Валют-Транзит Банка»), 4-й этаж, 409 кабинет, либо по телефону: 996-403.