Международные павильоны EXPO-2017: Узбекистан (Видео)

Novoetv.kz посетило павильон Узбекистана, который входит в топ-10 самых посещаемых на выставке. И он нас приятно удивил! Но обо всем по порядку.

В первый месяц EXPO-2017 павильон Узбекистана занимал третье место по популярности среди всех стран, которые приехали на выставку!

Экспозиция Узбекистана занимает два этажа, общая площадь которых 1354 кв.м.: первый этаж занимает 630 кв.м., а второй занимает 724 кв.м.

Цель экспозиции Республики Узбекистан — ознакомление посетителей и участников выставки из разных стран с научно-производственным потенциалом, энергетической отраслью, достижениями и программами низкоуглеродного развития, достигнутыми за годы независимости в экономическом и социальном развитии, раскрытие экспортного потенциала и инвестиционной политики страны, с богатейшим культурно-историческим наследием и туризмом Узбекистана.

На первом этаже преобладает белый цвет, дизайн выполнен в футуристическом стиле. И словно два ярких пятна выделяются на светлом фоне машины, которые сразу же привлекают внимание!

Много раз мы наблюдали одну и ту же картину — ни один мальчик, парень, мужчина не прошел мимо узбекских концепт-каров. Нам даже довелось увидеть, как маленький «Matiz» завёл представитель павильона — тут равнодушными не остались даже девушки.

Чем отличается этот небольшой автомобиль от тех, которые проезжают каждый день мимо нас? Все дело в том, что «Matiz» из павильона Узбекистана использует водород как альтернативный вид топлива. А еще в нем отсутствует бак хранения водорода: автомобиль вырабатывает водород из чистой воды во время движения, в частности, генератор водорода разделяет водород и кислород.

Отдельными стендами представлены последние инновационные разработки студентов и молодых узбекских инженеров.

Там можно увидеть робота-конструктора “Technorobot”, который создан студентами Туринского политехнического университета г. Ташкента совместно с Китаем. Эта модель стоит на производственном потоке: такого робота вам могут собрать по заказу, включив необходимые настройки языка и команд (игры, вопросы, танцы и др.). Это делается для популяризации среди молодежи изобретательства и конструкторской деятельности. Для посетителей этот чудо-робот устраивает каждый раз представление: он исполняет танец, держа в руках флаг.

Рядом с автопромом расположился технологичный дом будущего — полностью автономная экокапсула на солнечной батарее. Она оснащена системами охлаждения, отопления, пожаротушения, мультимедийными технологиями, позволяющими смотреть телевизор, слушать музыку и читать.

Несмотря на популярность павильона Узбекистана, мало кто побывал на втором этаже. Там создана туристическая зона, где выставлены макеты памятников архитектуры и достопримечательностей страны, предметы прикладного искусства и национальная кухня.

Кстати, именно сегодня — 5 сентября — День Узбекистана на EXPO-2017!

Национальный павильон Узбекистана размещен в удобном месте, недалеко от одного из главных входов на территорию EXPO-2017. Найти его легко по огромному панно на стенах павильона, развевающемуся флагу, цвета которого символизируют чистое голубое небо над головой и зеленые города. А лучше главного экскурсовода об Узбекистане не расскажет никто! Слушаем и смотрим!