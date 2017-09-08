Международные павильоны EXPO-2017: Швейцария (Видео)

Перед закрытием EXPO-2017 novoetv.kz расскажет еще про одну страну-участницу международной специализированной выставки — Швейцарию.

Концепция павильона – «Павильон Швейцарии – позитивная энергия», а его слоган — » Энергия цветов» (Flower power).

Этот павильон отличается от всех остальных тем, что он демонстрирует энергию страны через горные пейзажи, сытные блюда и чистейшую воду.

Швейцарский павильон, как в географическом отношении, так и на территории ЭКСПО, соседствует с павильонами Австрии, Чехии и Люксембурга.

Сам павильон представляет собой аналог горной хижины, которая выполнена по современным экологическим технологиям.

На 558,6 кв. м. расположилось три зоны, каждая из которых включает в себя ряд отдельных культурных мероприятий.

Когда посетители заходят в швейцарский павильон, их встречает серо-белое пространство. Внешний пейзаж оживает и приобретает красивый зеленый оттенок лишь в тот момент, когда посетители видят три дома, разбросанных по территории ландшафта, и начинают взаимодействовать с экспозицией.

Швейцарцы предлагают использовать природный потенциал в качестве источника возобновляемой энергии, составляющей процесса создания экологически благоприятного будущего.

Там же можно было измерить личный энергетический баланс, степень своей ежедневной вовлеченности в вопросы использования энергии и экологии. В одном из домиков посетители оценивали влияние изменения климата и необходимость глобального сотрудничества при управлении устойчивыми источниками энергии.

Для любителей видеоигр швейцарцы привезли — «Миссия выполнима» . Там игрок мог выступал в роли популярного персонажа Хайди или ее дедушки. С открытия павильона сыграно 29 200 игровых партий. Организаторы надеются, что «Миссия выполнима» научила посетителей способам снижения негативного экологического последствия выбросов СО2.

Но в фаворитах у посетителей выставки был Картофельный домик, где в течение всей выставки было продано более 31 878 порций экологически безопасных рёшти — швейцарского национального блюда из картофеля, напоминающего драники. Готовила швейцарские дранники Урсина Рётлисбергер энергосберегающим способом.

С 10 июня до сентября швейцарский павильон обслуживало 50 человек, из них 32 — граждане Казахстана.

Самой главной целью Швейцарского павильона было создание высокоэффективной связи между Швейцарией и Казахстаном.

«Казахстан является страной со стремительным темпом развития и модернизации. Швейцария рада поделиться своим опытом в области возобновляемых источников энергии с людьми, учреждениями и компаниями в Казахстане, заинтересованными в разработке и применении «зеленых технологий», — анализирует Урс Шмид, Посол Швейцарии в Казахстане.

Две страны тесно сотрудничают в рамках Бреттон-Вудских учреждений. С сентября 2010 года Казахстан вошел в состав избирательной группы Швейцарии в данных учреждениях.

Подводя итоги, представители швейцарского павильона отметили, что их экспозиция приняла 10% от общего числа посетителей ЭКСПО. После посещения этого павильона, 86% посетителей признали, что они теперь рассматривают Швейцарию как технически прогрессивное и экономно потребляющее энергоресурсы государство.