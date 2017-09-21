Медиация — альтернатива суду в решении семейных конфликтов

Сегодня в Караганде прошла презентация инновационного проекта, главная мысль которого — «медиация — альтернатива суду». Почему медиация важна и нужна нашему обществу, попыталось разобраться novoetv.kz.



Когда супруги на пороге развода, место былой любви занимает негатив друг к другу. И главное оружие в этом конфликте — дети. Этим взрослые ломают детскую психику, сами того не осознавая.

Тут может помочь медиация — правовая процедура, процесс переговоров с участием нейтральной стороны. Медиация не затрагивает ошибки прошлого! Здесь нет победителей и проигравших. Процесс медиации длится до тех пор, пока обе стороны не придут к решению, которое устроит обе стороны.

Не нужно думать, что медиация — это не правовое действие. В Кодексе РК о браке (супружестве) и семье в статьях 18, 73 и 183 говорится, что споры относительно раздела имущества и детей можно решать этим путем. Но, к сожалению, сейчас в законодательстве РК медиация предлагается как возможный вариант решения проблемы. Организатор проекта — Савицкая Татьяна — хочет добиться замены в законе РК фразы, что стороны «могут договориться» о порядке осуществления родительских прав до суда на «должны», «обязаны», как прописано в законодательстве многих зарубежных стран. Медиационное решение имеет юридическую силу так же, как и судебное решение, а помощь медиаторов может быть оказана на любой стадии — от досудебного урегулирования до стадии затяжного конфликта в суде.

Кроме этого, никто не отслеживает состояние ребенка, когда идет бракоразводный процесс родителей: органы опеки занимаются урегулированием споров между родителями, надзором за соблюдением прав несовершеннолетних и контролем имущественных и прочих интересов подопечных. Специальный человек, который следил бы за психическим состоянием, эмоциями ребенка, не предусмотрен Законом, и нет схемы, которая бы направляла людей не сразу в суд, а к медиаторам. Есть только формальное предложение о медиационных процедурах уже в суде, которое, опять же, не раскрывает всех возможностей такого урегулирования вопроса.

В наших судах зачастую адвокаты настроены на то, чтобы процесс длился дольше, и иногда излагают личную информацию сторон в выгодном для процесса свете — с этим столкнулись медиаторы, когда говорили с одной из супружеских пар.

На конференции присутствовала Евгения, которая воспользовалась услугами центра медиации. Её приемная дочь лишилась мамы, когда малышке было четыре года. И с тех пор, на протяжении двух лет, ребенка делили между собой отец и бабушка погибшей матери. С помощью медиации семейный конфликт решили за шесть часов: по два часа уделили каждой стороне и оставшиеся два часа обсуждали конфликт совместно в присутствии медиатора. В итоге в первый класс девочка пошла в сопровождении приемной мамы, бабушки и отца. Остальные суды по делению имущества после медиации решили мировым соглашением. К слову сказать, мировое соглашение суда разительно отличается от медиационного — в нем всегда есть неудовлетворенная или менее удовлетворенная сторона.

Как проходит встреча медиатора и супругов, рассказала Татьяна Ивановна на примере одного задания, выполняемого родителями.

На листе А4 чертится таблица: по вертикали — потребности ребенка, а по горизонтали — дни недели. Розовыми и синими стикерами показывается наглядно участие в жизни ребенка отца (синий) и матери (розовый). Как правило, после развода в таблице мало синих стикеров. Медиатор помогает разделить обязанности так, чтобы таблица была примерно заполнена 50 на 50 розовым и синим цветом. В своей работе они опираются на общемировую практику. Вообще, медиация — строго конфиденциальный процесс: имена, фамилии участников и нюансы проблем разглашаются только с согласия супругов.

Проект Центра медиации, который открыли в Караганде, первый в республике! Несмотря на то, что медиационные услуги по закону могут оказываться только неправительственным сектором (НПО), в Караганде за счет финансирования Отделом образования такую помощь можно получить абсолютно бесплатно! Инициативу центра поддержали депутаты Мажилиса. Кравченко Татьяна, депутат городского Мажилиса, отметила, что на два проекта — «Школа успешных родителей» и «Оказание медиативной помощи при решении семейных конфликтов» — путем тендера было выделено чуть больше пяти миллионов тенге. Финансирование запланировано до декабря 2017 года, однако Татьяна Савицкая надеется на продление этого срока до трех лет, что возможно при положительной динамике проекта. А проект за полгода зарекомендовал себя отлично, ведь у 80% медиационных случаев — благоприятный исход.

В рамках проекта по медиации оказываются следующие услуги:

— Проведение диагностических психологических исследований с выявлением факторов риска у детей и родителей. После общение с опытными психологами, супругам выдают рекомендации;

— Оказание родителям практической помощи в решении семейных споров и конфликтов;

— Проведение коррекционных программ по снижению факторов риска развития девиантного или суицидального поведения у несовершеннолетних детей, чьи родители находятся в разводе;

— Помощь специалистов при установлении фактов жестокого обращения, физического или психического насилия в отношения несовершеннолетних;

— Оказание консультативной помощи школьным психологам и социальным педагогам в решении семейных споров и конфликтов, а также девиантного и суицидального поведения у несовершеннолетних.

По всем вопросам вы можете обратиться по адресу: город Караганда, улица Алиханова — 5, кабинет 420. Или по телефонам: 8 (7212) 41-31-34, 8 708 436396.

Официальный сайт проекта здесь.