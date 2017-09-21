Карагандинского школьника поместили в диспансер

В карагандинской школе ученик помещен в диспансер, передает «Казинформ».

Утром 21 сентября ученик 4 класса помещен в карагандинский специализированный детский психоневрологический диспансер. Его одноклассники обвинили в систематических побоях и хамстве учителям.

Как рассказали мамы учеников 4 класса, мальчик на протяжении около двух лет срывает уроки, обижает одноклассников и грубит педагогам.

«Почему-то вопрос о его отчислении, постановке на спецучет в полиции не поднимался. Ему все прощают», — возмущены родители ребят.

Родители решили бойкотировать учебный процесс: во вторник, 19 сентября, они не пустили детей в школу. Администрация школы тут же приняла решительные меры. Как сообщила заместитель директора школы по воспитательной работе Гульмайра Наурызбекова, учебный процесс бойкотировал не весь класс, а часть учеников.

«Не весь класс не явился на занятия, а большинство ребят. Претензии от родителей в свой адрес не принимаем, поскольку именно администрация школы добивалась принятия мер в отношении ребенка. Мы проводили профилактическую работу с мамой мальчика, встречались с участковым инспектором полиции. Сейчас он помещен в специализированный детский психоневрологический диспансер. Диагноз, показания — врачебная тайна. Во всяком случае, с сегодняшнего дня этого мальчика в школе нет. Учебный процесс в классе восстановлен», — сообщила заместитель директора школы по воспитательной работе Гульмайра Наурызбекова.

Оказалось, что и ранее мальчик наблюдался в специализированном психоневрологическом учреждении. Каким образом он оказался в обычной школе, администрация школы пояснить затруднилась.