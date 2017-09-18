Карагандинские медики договорились сотрудничать с коллегами из Татарстана

Представители делегации Управления здравоохранения Карагандинской области встретились с заместителем министра здравоохранения Татарстана Ильдаром Фатиховым во время визита в Казань, чтобы побеседовать о сотрудничестве, передает Kazembassy.ru.

Также делегация оценила работу городской клинической больницы № 7, Республиканской клинической больницы, Межрегионального клинико-диагностического центра, Республиканского клинического онкологического диспансера, госпиталь ветеранов войн Казани, больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах и Нижнекамскую центральную районную больницу.

Как выяснилось, медики Татарстана сумели снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Этот опыт казахстанцы решили перенять и применить в отечественных инсультных центрах.

В свою очередь заместитель руководителя Управления здравоохранения Карагандинской области Аскар Хорошаша отметил слаженную работу медицинских служб Татарстана и профессионализм сотрудников в учреждениях всех уровней.