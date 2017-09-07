Карагандинка сама назначила сыну антибиотик — мальчик в коме

Двухлетний ребенок впал в кому и находится в реанимации после укола антибиотика. Мать малыша назначила ему препарат без согласования с врачами, передает пресс-служба управления здравоохранения.

Карагандинка купила антибиотик «Цеф 3» по старому рецепту и решила полечить им двухлетнего сына. Однако сразу же после первого укола малышу стало плохо. Самостоятельное назначение препарата вызвало сначала затруднение дыхания, а вскоре мальчик перестал дышать. Перепуганная женщина вызвала скорую помощь. По дороге в больницу ребенок едва не погиб, его пришлось экстренно подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Мальчик поступил в крайне тяжелом состоянии. У него было затруднено дыхание, он чуть ли не пережил клиническую смерть. Со слов матери, она ввела ему препарат «Цеф 3″ всего один раз. После чего у малыша началось осложнение. Сейчас он находится в областной детской клинической больнице в реанимации. Он в коме», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Пока медики не берутся давать прогнозов о его дальнейшем выздоровлении. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ.

«Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Если заболели, нужно идти к врачу или вызывать его на дом. А антибиотики тем более назначаются строго по показаниям. Иначе вы можете заработать кучу других болезней», — добавили в ведомстве.