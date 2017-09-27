Карагандинец получил срок за дачу ложных показаний

Пять лет условно получил давший ложные показания в пользу шурина карагандинец, передает Today.kz.Согласно материалам уголовного дела, мужчина видел, как брат его жены жестоко избил руками и ногами односельчанина. Потерпевший скончался через четыре месяца в больнице. Однако в суде, на котором родственник выступал как свидетель, он дал ложные показания в пользу шурина.

Несмотря на это сельчанина признали виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и приговорили к девяти годам лишения свободы. А в отношении свидетеля было вынесено частное постановление — прокуратуре Каркаралинского района поручили принять меры за введение в заблуждение суда.

«Прокуратура и подсудимый заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Он в содеянном раскаялся. Суд Каркаралинского района назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком», — сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Надзорный орган привлек родственника осужденного к уголовной ответственности по части 2 статьи 420 Уголовного кодекса «Дача заведомо ложных показаний».